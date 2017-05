Wie gut kennst du dich mit Portugal aus?

Trip

Wer einen Sommerurlaub plant, kommt an Portugal nicht vorbei. Das Land auf der Iberischen Halbinsel hat viel zu bieten – köstliche Portweine oder Natas, wunderschöne Hafenstädte und die tosenden Wellen des Atlantiks. Wer einen Städtetrip machen möchte, fliegt nach Porto oder Lissabon. Strandurlaub macht man am besten in Lagos. In einer Stadt treffen sogar Rio und San Francisco aufeinander. Neugierig?

Dann teste dein Wissen über Portugal. Und Cristiano verrät dir am Ende, wie gut du abgeschnitten hast: