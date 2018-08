Italien: Neapel statt Rom

Warum?

Rom ist groß, staubig, Rom platzt – Neapel ist groß, staubig, und lange nicht so überlaufen. Die süditalienische Stadt am gleichnamigen Golf hat etwa anderthalb Millionen Einwohner weniger als Rom und ist viel weniger aufdringlich: Ja, es ist möglich, abends ein Restaurant zu suchen, ohne von mit Speisekarten wedelnden Kellnern belagert zu werden.



Ja, es ist möglich, beim Spazieren plötzlich in einer menschenleeren Gasse zu stehen, in die sich noch nie ein Tourist verirrt hat. Und ganz nebenbei noch die Luft des Ortes einzuatmen, an dem Elena Ferrantes berühmte Freundinnengeschichte geboren wurde.

Was sollte ich auf jeden Fall machen?