Diese beiden haben einen Partybus und fahren damit durch Dörfer

Wie geht es jetzt weiter?

Konzerte, Festivals, Gastro — habt ihr euch nicht zu viel vorgenommen?

Michel: Aber so wissen wir, wo und wie die Schrauben sitzen. Und vier Stunden Schlaf am Tagen reichen ja auch!

Michel: Ich wohne in einem 500 Jahre alten Haus und da fallen öfter mal Reparaturarbeiten an. So habe ich viel gelernt.

Michel: In der Gastronomie sind wir erfahrener, denn wir haben früher mal für mehrere Jahre verschiedene Kneipen geleitet. Nach einem Ausflug ins Grafikdesign und in die Softwareentwicklung kommen wir zurück zu unseren Wurzeln.

Michel: Vor den Behörden hatten wir am meisten Angst, sie haben uns aber erstaunlicherweise echt geholfen. Es ist schwierig zu wissen, was man alles beachten muss: Gaststättengenehmigung, Schankgenehmigung, Hygienerichtlinien.

Sebastian: Aber die Behörden haben sich wahrscheinlich auch gedacht: In der Region hier ist nicht viel los, und wenn dann Leute sagen, dass sie was starten wollen, dann wollen wir sie auch unterstützen.



Michel: Das größere Problem hatten wir mit dem Platz: Wir haben ja nur einen schmalen langen Raum und müssen darin viel unterbringen. Wir haben das Fahrzeug dann in drei Räume aufgeteilt: Küche, Barbereich und Gastraum. In jedem Raum versuchen wir, in die Höhe zu arbeiten und jede kleine Ecke zu nutzen.