Fünf vermeintliche Rentner-Urlaube, die du mit gutem Gewissen jetzt schon machen kannst

Warum?

Wenn man in Dagebüll auf die Fähre steigt und die 50 Minuten nach Wyk tuckert, stellt sich sofort Insel-Urlaubsfeeling ein. Vom Hafen kann man direkt zur Strandpromenade laufen, dort steuert man am besten gleich die Milchbar an und bestellt den ersten Friesentee (besonders zu empfehlen: Föhrer Wölkchen). Dazu gibt's Friesentorte oder Windbeutel mit Früchten und Sahne.

Überhaupt eignet sich Föhr wunderbar für einen Futter-Urlaub: Dank der vielen Touristen gibt es Dutzende Cafés und Restaurants. Besonders zu empfehlen ist das Störtebeker. In dem ehemaligen Kinderheim gibt es Fisch und Fleisch, vegetarische und vegane Gerichte. Danach trinkt man Manhattan, das Föhrer Nationalgetränk, oder Tote Tante, heißen Kakao mit Schuss.

Wer zwischen all dem Essen ein bisschen Bewegung braucht, leiht am besten ein Fahrrad aus und radelt damit quer über die Insel. Besonders schön: das Dorf Nieblum mit seinen Kopfsteinpflaster-Straßen und reetgedeckten Häusern. Auch in Nieblum gibt es natürlich Kuchen, den besten bekommt man in der Kerzenscheune. Danach geht's weiter an den Strand: Dort kann man im Strandkorb sitzen, Muscheln suchen und Steine flitschen. Wer's aktiver mag, probiert Wind- oder Kitesurfing.

Wie komme ich hin?

Föhr erreicht man problemlos ohne Auto: Mit dem Schleswig-Holstein-Ticket kann man bis zum Fähranleger fahren, in der Bimmelbahn zwischen Niebüll und Dagebüll werden auch Tickets für die Fähre verkauft.

Wo wohne ich?

AirBnB haben die Föhrer noch nicht wirklich für sich entdeckt, ein paar Angebote gibt es aber. Alternativ sucht man eine Ferienwohnung über Vermieterseiten wie Eberlein oder Nordland Appartements.