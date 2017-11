Wie gut kennst du dich in Nordamerika aus?

Gerechtigkeit

Das sagen Merkel, Schulz und Steinmeier.

Die Jamaika-Koalition kommt nicht zustande. Am späten Sonntagabend zog sich die FDP aus den Verhandlungen zurück. Und nun? Steht plötzlich wieder die SPD unter Druck. Warum will sie nicht mitregieren? Auch auf CDU-Chefin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt es nun an. Drei große Fragen stehen im Raum:

Stimmt die SPD doch noch einer großen Koalition zu?

zu? Strebt Bundespräsident Steinmeier Neuwahlen an – oder redet er den Parteien ins Gewissen?

an – oder redet er den Parteien ins Gewissen? Minderheitsregierung oder Neuwahlen – was will Angela Merkel?

Hier sind die Antworten in drei Zitaten: