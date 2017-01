​Wie Kolumbien an "Narcos"-Touristen verdient

Die Demontage vom irgendwie coolen Antihelden zu einem grausamen Killer, der ein ganzes Land in Angst und Schrecken hielt – das hätte ich der Tour nicht zugetraut. Dabei betonte Paula auch immer wieder, welche verheerenden Folgen der internationale Drogenhandel und -konsum hat. "I actually feel bad for doing drugs now", flüstert mir ein Teilnehmer kleinlaut zu.

Dennoch ist die Tour in erster Linie eins: ein einträgliches Geschäft. Ich werde den Eindruck nicht los, dass Paula weder ihren Job noch Touristen mag, Trinkgeld hingegen schon.

Paula sagt: "Denkt nicht nur an Escobar! This city rocks." Warum genau, sagt sie nicht. Doch sie hat definitiv recht: Ich entdecke beeindruckende Museen, lebendige Plätze mit Fotoausstellungen und Statuen des kolumbianischen Malers und Bildhauers Fernando, ich fotografiere Graffiti in einem Armenviertel, das vor Kreativität blüht, und fahre mit dem Metro Cable direkt in einen Naturpark.