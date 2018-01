Minsk: Eine Reise in die "letzte Diktatur Europas"

Auch Agenten des KGB sind noch unterwegs. Denn der einst in der Sowjetunion gegründete Geheimdienst durfte in Weißrussland seinen Namen behalten, und er überwacht noch immer die weißrussischen Bürger. Im vergangenen Jahr wurden erneut zahlreiche Oppositionelle nach Protesten gegen das Regime verhaftet.

Das "System eigener Wertvorstellung", wie es das Auswärtige Amt nannte, wird übrigens auch ausgestellt: Im Museum of the Great Patriotic War, das ich am letzten Tag meines Trips besuche. Dort geht es um die Geschichte des Landes während des Zweiten Weltkriegs.

Unter der großen Glaskuppel des Gebäudes, auf der eine sowjetische Flagge weht, wird Geschichte, nun ja, anders geschrieben: Der sowjetische Überfall auf Polen 1939 wird als Wiedervereinigung Weißrusslands umgedeutet. Der gewaltsame Anschluss der baltischen Staaten wird ganz harmlos als freiwilliger Beitritt in die Sowjetunion beschrieben.

So gebündelt vor sich zu sehen, was für eine Perspektive auf die Welt hier vielen Bürgern vermittelt wird, ist beeindruckend. Denn man sieht hier, was Propaganda kann. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns um "alternative Fakten" streiten, ist das ein gruseliges Erlebnis.