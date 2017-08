Reisetipps: Fünf Städte in Europa, die besser sind als die Hauptstädte

Warum?

Als mein Dozent damals in der Sprachschule fragte, ob wir Paris oder Lyon schöner fänden, wusste ich keine Antwort. Heute würde ich sofort rufen: Lyon! Warum? Weil die Stadt im Südosten Frankreichs entspannter ist als Paris. Weil dort weniger Touristen fotografierend ineinander laufen. Und weil man in Lyon echtes Laisser-faire erleben kann, egal ob in einem Restaurant in der Altstadt "Vieux Lyon" oder bei einem Picknick am Fluss. In Lyon macht man noch Urlaub unter Franzosen.

Am besten fährt man im Juni oder Juli hin. Dann finden die "Nuits de fourvière" statt, Konzert- und Theaternächte in einem wunderschönen Theater aus der Römerzeit. Ende Juni beginnt außerdem das Event " Tout l'monde dehors!" (“Alle Welt nach draußen!”): So gut wie jeden Abend gibt es eine kostenlose Veranstaltung – von Open-Air-Kino bis Tanzkurs, von Konzert bis Straßenfest. Auch schön: der riesige Park Tête d'Or und das Museum im Haus der Brüder Lumière.

Wie komme ich hin?

Lyon hat zwar einen Flughafen, meist muss man auf dem Weg dorthin aber umsteigen. Alternativ kann man mit dem TGV fahren, ab Karlsruhe gibt es Direktverbindungen.

Wo wohne ich?