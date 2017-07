In welcher europäischen Stadt solltest du leben?

Gerechtigkeit

Kitsch inklusive

Einmal leben wie Gott – äh – Trump in Hamburg? Ist jetzt möglich. Ein bisschen jedenfalls. Das Hotel "Altes Hafenamt" bietet nämlich eine Erlebnis-Übernachtung während des G20-Gipfels an – in einer eigens eingerichteten "Trump-Suite".

Das Hotel liegt direkt neben der Elbphilharmonie, wo am Freitagabend die Staats- und Regierungschef Beethovens Neunte im Großen Saal hören werden. Das Konzerthaus und alles drum herum wird daher am 7. und 8. Juli zur Sicherheitszone.

Wer in der "Trump-Suite" schläft, ist also fast mittendrin – die Übernachtung ist auf eBay zur Auktion freigegeben.