Du willst nie mehr woanders hinreisen! Dos and Don’ts für deine Reise nach Kopenhagen

Wer mag, könnte sich noch weiter durch die Kanäle schlängeln, entlang an liebevoll eingerichteten Hausbooten, einen Abstecher zur Freitstadt Christiania machen und den Nachmittag am Café "La Banchina" ausklingen lassen. Mit einer Flasche Wein kannst du es dir auch draußen auf dem Steg hyggelig machen.

In Kopenhagen kannst du überall mit Kreditkarte (Visa und Master) bezahlen, selbst in jeder kleinen Eckkneipe. Ein Wechsel lohnt sich, wenn du eine Krone als Mitbringsel haben möchtest. In Dänemark ist nämlich selbst das Geld hyggelig. Eine Krone hat ein kleines Loch in der Mitte und kleine gedruckte Herzen.

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Den Tivoli als Touri-Attraktion abtun

Der Freizeitpark mitten in der Stadt ist nicht vergleichbar mit einem unserer Freizeitparks in Deutschland. Hier fühlst du dich wie in die Sechzigerjahre versetzt oder wie bei einem Spaziergang durch Filmkulissen. Zu empfehlen: eine Fahrt mit der Alpenachterbahn. Nicht nur Touristen sind hier, auch die Einheimischen tummeln sich in dem Park. Besonders schön ist es hier in der Winterzeit geschmückt – mit mindestens so vielen Lichtern im Baum wie im Film Avatar. Hygge pur.



Wer etwas weiter rausfahren mag, kann auch den Freizeitpark Dyrehavsbakken am Standrand von Kopenhagen besuchen.