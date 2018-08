Bei der Ankunft in Kiew merkte ich schließlich: Mein Handgepäck hat den Weg aus dem Frachtraum in die Anschlussmaschine nie gefunden. Am Flughafen in Kiew wurde ich vertröstet, morgen – also Freitag – komme er nach. Aber er kam nicht. Als der Koffer am Freitagabend immer noch nicht da war, sollte er am Samstag kommen. Wir bringen ihn zu eurer Wohnung, versicherte der Airline-Angestellte. Aber er kam nicht.

Am Sonntag war er dann tatsächlich da, eine Stunde, bevor ich mich wieder auf dem Weg zum Flughafen machte.

Was mir bleibt, sind ein paar ukrainische Socken und Unterhosen. Und eine Zahnpasta, die nach Holzleim schmeckt. Ich konnte die kyrillischen Schriftzeichen auf der Tube beim Kauf nicht richtig deuten – aber bin bis heute fest davon überzeugt, dass es Zahnpasta ist.