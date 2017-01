​Dieser Instagram-Star zeigt uns, wie schön Deutschland sein kann

Fotoreise durch Burma, Indonesien und Laos Die Reise beginnt am Ngapali-Strand in Burma. Orte wie dieser sind noch nicht vom Pauschaltourismus überlaufen. (Bild: Getty Images / Paula Bronstein)

Am Ngapali-Strand verkaufen Frauen den wenigen Touristen frisches Obst. Das Essen in Burma ist lecker und scharf. (Bild: Getty Images / Paula Bronstein)

Gerichte bestehen häufig aus mehreren Schälchen Gemüse, Curry und sehr viel Fisch. Den kann man auf vielen Märkten frisch kaufen. Wie hier in der Nähe der Stadt Sittwe. (Bild: Getty Images / Paula Bronstein)

Auch kulturell ist Burma interessant. Ist man am 16. April im Land, kann man das traditionelle burmesische Neujahrsfest "Thingyan" in Yangon miterleben. (Bild: Getty Images / Paula Bronstein)

In Yangon lädt auch der Tempel Shwedagon Paya zum Besuch ein. Er gilt als Wahrzeichen des Landes. (Bild: Getty Images / Drn)

Nächster Stop: Laos. Es ist das einzige Land in Südostasien ohne Meerzugang. Trotzdem ist es eine Reise wert. Zum Beispiel zum Songkran Festival im April.

Mönche in ihren orangenen Roben sind in Laos überall zu sehen. Allein in Luang Prabang gibt es 40 Klöster. (Bild: Getty Images / Chumsack Kanoknan)