Von Georgien bis Island – in diese Länder solltest du 2017 reisen

Warum?

Drei Weltreligionen, Wüste, Meer, Berge, Oasen – kaum eine Region der Erde ist so vielfältig. In Israel treffen westlicher Hedonismus und orientalische Tradition aufeinander. Fast jeder Stein hat eine eigene, oft Jahrtausende alte Geschichte. Außerdem ist das Land so überschaubar, dass man es bequem mit dem Rucksack und Fernbussen durchqueren kann.

Als Europäer ist man in Israel und im Westjordanland in der Regel sehr sicher. Die Menschen sind gastfreundlich und offen, selbst Trampen funktioniert hier noch. Wer sich nicht für Geschichte interessiert, für den gibt es wunderschöne Natur, zum Beispiel in der Oase Wadi Arugot am Toten Meer. Spätestens auf den Basaren und in den Restaurants von Jerusalem und Ramallah verliebt sich jeder in diese Region.

Wie komme ich hin?

Israel hat genau einen wichtigen Flughafen – den in Tel Aviv. Direktflüge dorthin gibt es zum Beispiel ab München oder Berlin. Im Land kommt man am besten mit Bussen voran, sie sind günstig und fahren praktisch überall hin. Mietautos gehen auch, sind aber nicht wirklich notwendig und haben oft eine hohe Kaution.

Wo wohne ich?

Das Land ist gerade einmal so groß wie Hessen und sehr urban. In fast allen Städten gibt es bezahlbare Hostels und Airbnb-Unterkünfte. Viele Israelis bieten auch Couchsurfing an und sind interessiert an Gästen aus Europa. Für einen Tagestrip ins Westjordanland empfehlen sich Hostels in Jerusalem, es gibt aber zum Beispiel auch in Ramallah (sichere und günstigere) Unterkünfte.