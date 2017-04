Nackte Hintern machen die Welt besser

Streaming

James Baldwin beginnt im Juni 1979 die Geschichte des Rassismus in Amerika niederzuschreiben. Aus der Sicht seiner drei ermordeten Freunde Martin Luther King, Malcolm X und Medgar Evers erzählt er von der Bürgerrechtsbewegung, von der er selbst Teil war. Doch Baldwin wird diese komplexe Aufgabe bis zu seinem Tod nicht beenden – erst der Dokumentarfilmer Raoul Peck bringt das Manuskript nun in "I Am Not Your Negro" zusammen.