Herbstquiz: Welches Blatt gehört zu welchem Baum?

Trip

Blätter leuchten rot und gelb und braun in der Morgensonne, es duftet nach feuchter Erde und jeder Schritt wird von wohligem Rascheln begleitet. Der Herbst ist eine tolle Jahrezeit, gerade in Deutschland: Dicke Äpfel hängen an den Bäumen, rote Hagebutten blitzen an den Sträuchern auf und daheim wartet eine Tasse Minztee.

Wer bei einem Herbstspaziergang gut aufpasst – oder sich noch an den Biologieunterricht erinnert – kann viele verschiedene Blätter, Früchte und Pilze erkennen.

Kastanie, Ahorn, Buche – alle sind verschieden schön. Manche Blätter sind klein und dick, andere fein und mehrfingrig.