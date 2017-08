Hogwarts ist überall – wie es sich anfühlt, in Singapur aus dem Feuerkelch zu trinken

Diesen Schrank durchstöbern gerade Argie, 22, und Arlie, 23, aus den USA. Die beiden sind Cousins und mit ihrer Familie im Urlaub in Singapur. Das Café haben sie auf Instagram entdeckt und wollen jetzt, nach dem Essen, selbst ein paar coole Fotos machen. So wie die beiden machen es die meisten im Cafe: In die Kostüme wird nur kurz für die Fotos geschlüpft.

Ich trinke meinen "Feuerkelch" aus. Die Zauberei ist definitiv das Beste an dem Cocktail. Er schmeckt so süß, dass er wahrscheinlich eher was für Luna Lovegood wäre, als für mich.

Das Platform 1094 ist nicht der richtige Ort für mich, um Gleichgesinnte zu finden, mit denen ich im Gryffindor-Schal darüber fachsimpeln könnte, ob Severus Snape nicht vielleicht doch Harry Potters Vater war. Aber dafür ist das Café "a very instagrammy place", wie eine Besucherin auf Facebook schreibt.

Meine Suche nach einem wirklich magischen Ort mitten in der Muggelwelt muss ich trotzdem noch nicht aufgeben. Denn mit ihrer magischen Geschäftsidee sind Jaz und Kelvin nicht allein, das Potential des Harry-Potter-Mottos haben auch andere erkannt.

Im "Elephant House" in Irland den Platz anschauen, an dem J.K.Rowling ihre ersten Romanseiten schrieb. Im "Always" in Vietnams Hauptstadt Hanoi kann man ein Butterbier schlürfen und sogar Islamabad hat mit dem "The Smokey Cauldron" mittlerweile ein Harry-Potter-Café eröffnet. Vielleicht ist einer dieser Orte der richtige für mich, um davon zu träumen, dass die Posteule sich doch nur verflogen hat.