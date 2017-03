Schaffst du diesen Geografie-Test für Grundschüler?

Trip

Der Sachunterricht gehört in der Grundschule zu jenen Stunden, in denen man "irgendwie alles" lernt. Dazu gehört Verkehrssicherheit genauso wie Sexualkunde. Wer in Schleswig-Holstein wohnt, wird über Ebbe und Flut aufgeklärt, wer in der Nähe vom Harz wohnt, muss auswendig lernen, wie hoch der Brocken ist (1141,2 Meter).

Neben regionalen Besonderheiten gehört auch das Wissen über Deutschland und Europa zum Unterricht. Du kennst dich mit Deutschlands Bundesländern aus und weißt, wie man Landkarten liest? Dann sollte dieses Quiz kein Problem für dich sein.

Hier kannst du dein Wissen testen: Bist du so schlau wie ein Viertklässler?