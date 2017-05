Diese Fotos zeigen, an welch abenteuerlichen Orten Muslime beten

Die Gebetsorte können mal magisch, mal banal sein – aber sie alle zeigen, wie Menschen eins mit sich und ihrem Glauben werden. Egal wo.

Die amerikanische Fotografin Sana Ullah hat genau das fasziniert. Vor zwei Jahren hat sie daher die Fotoserie "Places You'll Pray" gestartet – Orte, an denen du betest. Auf ihrer Homepage und auf Instagram zeigt die 24-Jährige genau das: Muslime in München, Schottland und Peru oder in Flugzeugtoiletten und an der Uni.

So sehen die ungewöhnlichen Gebetsorte von Muslimen auf aller Welt aus: