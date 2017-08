Das sind die spektakulärsten Drehorte aus der 7. Staffel "Game of Thrones"

Für Eilige – die Locations im Schnelldurchlauf anschauen:

in Wirklichkeit: als Castillo de Almodóvar del Río in Andalusien. (Bild: Flickr/ Wolfgang Manousek (CC BY 2.0) )

1. Dragonstone liegt im Golf von Biskaya.

Gleich zu Beginn der Staffel kehrt Daenerys endlich nach Westeros zurück – zum alten Familiensitz Dragonstone. Die Burg thront hoch über steilen Klippen direkt an einer rauen, aufgewühlten See. Die Klippen selbst wirken wie Drachenkrallen, die sich in den Sand graben. Ein schmaler in Stein gehauener Treppenpfad führt vom Strand hinauf zur Burg.

Die Burg entstand am Computer, aber ihr Standort ist echt. Er setzt sich aus zwei Orten am Golf von Biskaya an der spanischen Nordküste zusammen: