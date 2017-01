Keinen Bock auf Winter? Hier sind 11 Dos and Don’ts für deine Reise nach Florenz

Zum Durchklicken: So schön ist Florenz!

Ihm gelang es, das Italienische als Literatursprache zu etablieren: Florenz ist stolz auf seinen Dichter Dante Alighieri (1265 bis 1321) und ehrt ihn mit einem großen Museum. Was die wenigsten wissen: Dantes Profil ist in den Boden vor seinem Haus geritzt – es wird jedoch nur sichtbar, wenn man ein wenig Wasser darüber kippt.

Den Tag bei Aperitivo ausklingen lassen

Nach einem langen Stadtbummel bietet sich am frühen Abend ein Aperitivo an. In den meisten Bars funktioniert das so: Ihr bezahlt ein alkoholisches Getränk und bekommt eine großzügige Auswahl an Snacks dazu. An manchen Orten (zum Beispiel Moyo oder Kitsch) gibt es sogar ein ganzes Buffet.