Wir haben Reiseblogger gefragt: Was hilft gegen Fernweh?

Und für alle, die die interessanten Begegnungen auf Reisen vermissen und ein bisschen mehr wagen wollen, als eine Nacht im Zelt: In eine neue Stadt zu ziehen und dort ganz viele neue Leute kennenzulernen, hilft unwahrscheinlich.

Noch eine Situation, in der Lea ihr letztes Reiseziel gefehlt hat: "Als ich gerade wieder aus Thailand zurück war, hatte ich manchmal das Gefühl, thailändisches Essen zu riechen ", erzählt Lea. Bei der nächsten Gelegenheit zum Asia-Supermarkt gehen, einkaufen und nachkochen, habe da oft gegen das aufkommende Fernweh geholfen.

2. Ganz unromantisch: Listen schreiben.

Lea schreibt sich Listen, auch schon vor der Abreise nach Deutschland. Die enthalten dann alles, was für die nächsten Tage erledigt werden muss, aber auch schöne Dinge, die sie unternehmen möchte. "Da sammelt sich so einiges an, von Arztterminen bis hin zu Freunden, die ich bald treffen möchte", sagt Lea. Die Listen geben ihr Struktur. Beim Abarbeiten startet sie mit den schönen Dingen.

3. Sich selbst eine kleine Pause gönnen.

Direkt nach der Ankunft in Deutschland wieder zur Arbeit – der blanke Horror für Lea. Soweit es geht, plant sie mindestens einen Tag Pause zwischen Reise und Alltag. Wäsche waschen, mit den Eltern telefonieren, Freunde treffen. Für den ersten Arbeitstag bietet sich übrigens der Donnerstag an: So hat man schon nach zwei Tagen wieder Wochenende und überfordert sein (reise-)verkatertes Ich nicht zu sehr.