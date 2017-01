Der Kater nach der schönen langen Reise: Hier erzählen Männer und Frauen, was dagegen hilft

Ein Jahr arbeitete Désirée in Neuseeland, anschließend reiste sie sechs Monate durchs Land. Ein Jahr arbeitete Désirée in Neuseeland, anschließend reiste sie sechs Monate durchs Land.

Danach litt sie unter einem "Heimkommens-Kater". Hier erzählen sieben Männer und Frauen, wie sie damit umgehen. Danach litt sie unter einem "Heimkommens-Kater". Hier erzählen sieben Männer und Frauen, wie sie damit umgehen.

Desiree ist 27 Jahre und kommt aus Frankfurt. Sie sagt: Desiree ist 27 Jahre und kommt aus Frankfurt. Sie sagt:

"Natürlich habe ich mich gefreut, meine Familie und Freunde, mein gewohntes Umfeld wieder zu haben. Ich war aber überrascht, wie rasch man sich im alten Trott wiederfindet – so als wäre man niemals weg gewesen. "Natürlich habe ich mich gefreut, meine Familie und Freunde, mein gewohntes Umfeld wieder zu haben. Ich war aber überrascht, wie rasch man sich im alten Trott wiederfindet – so als wäre man niemals weg gewesen.

Mir hat ein voller Terminkalender geholfen: Ich habe mich mit ganz vielen Freunden getroffen, sodass mir kaum Zeit blieb, darüber nachzudenken, dass ich im Moment eigentlich gern ganz wo anders wäre." Mir hat ein voller Terminkalender geholfen: Ich habe mich mit ganz vielen Freunden getroffen, sodass mir kaum Zeit blieb, darüber nachzudenken, dass ich im Moment eigentlich gern ganz wo anders wäre."

Annika, 25 aus Berlin, war 16 Monate mit dem Rucksack auf Weltreise. Annika, 25 aus Berlin, war 16 Monate mit dem Rucksack auf Weltreise.

Unter anderem bereiste sie Neuseeland, Australien, Südostasien, New York und die Karibik. Sie sagt: Unter anderem bereiste sie Neuseeland, Australien, Südostasien, New York und die Karibik. Sie sagt:

"Ich vermisse vor allem die Leichtigkeit. Das Gefühl, vollkommen glücklich zu sein, obwohl man weit weg von Familie und Freunden ist, obwohl man nur mit einem Rucksack unterwegs ist, obwohl man das heimische Essen manchmal sehr vermisst. "Ich vermisse vor allem die Leichtigkeit. Das Gefühl, vollkommen glücklich zu sein, obwohl man weit weg von Familie und Freunden ist, obwohl man nur mit einem Rucksack unterwegs ist, obwohl man das heimische Essen manchmal sehr vermisst.

Mir hat geholfen, erst mal in eine neue Stadt zu ziehen und dort neue Leute kennenzulernen, so wie ich es vom Reisen gewohnt war. Und ich habe viele Wochenendtrips durch Europa unternommen und Freunde besucht, die ich auf Reisen kennengelernt habe." Mir hat geholfen, erst mal in eine neue Stadt zu ziehen und dort neue Leute kennenzulernen, so wie ich es vom Reisen gewohnt war. Und ich habe viele Wochenendtrips durch Europa unternommen und Freunde besucht, die ich auf Reisen kennengelernt habe."

Patrick, 26 aus Euskirchen, reiste sieben Monate durch Australien. Er sagt: Patrick, 26 aus Euskirchen, reiste sieben Monate durch Australien. Er sagt:

"Als ich wieder zu Hause war, habe ich vor allem die Freiheit vermisst, die ich auf meiner Reise genossen habe. Diese Freiheit ist mit der Ankunft zu Hause dahin und man kann es zunächst gar nicht realisieren. "Als ich wieder zu Hause war, habe ich vor allem die Freiheit vermisst, die ich auf meiner Reise genossen habe. Diese Freiheit ist mit der Ankunft zu Hause dahin und man kann es zunächst gar nicht realisieren.

Mir hat geholfen, dass ich nach meiner Reise einen guten Job gefunden habe, der mir finanziell die nächste Reise ermöglichen kann." Mir hat geholfen, dass ich nach meiner Reise einen guten Job gefunden habe, der mir finanziell die nächste Reise ermöglichen kann."

Franzi, 26 aus Mainz, arbeitete ein Jahr lang als Au-pair in Los Altos, Kalifornien, USA. Sie sagt: Franzi, 26 aus Mainz, arbeitete ein Jahr lang als Au-pair in Los Altos, Kalifornien, USA. Sie sagt:

"Für mich war es am Anfang schwierig zu wissen, dass meine Freundinnen in den USA weiter aufregende Sachen machen, bei denen ich gerne dabei wäre. Als ich in Deutschland gelandet bin, war mir klar, dass ich nie wieder eine so erfahrungsreiche Zeit erleben werde. "Für mich war es am Anfang schwierig zu wissen, dass meine Freundinnen in den USA weiter aufregende Sachen machen, bei denen ich gerne dabei wäre. Als ich in Deutschland gelandet bin, war mir klar, dass ich nie wieder eine so erfahrungsreiche Zeit erleben werde.

Beim Wieder-Ankommen hat mir geholfen, dass ich in eine neue Stadt umgezogen bin und mit dem Studium angefangen habe. Das hat mich super abgelenkt." Beim Wieder-Ankommen hat mir geholfen, dass ich in eine neue Stadt umgezogen bin und mit dem Studium angefangen habe. Das hat mich super abgelenkt."

Laura, ist 23 und kommt aus Darmstadt. Laura, ist 23 und kommt aus Darmstadt.

Sie pilgerte fünf Wochen auf dem Jakobsweg von Logrono nach Santiago de Compostela in Spanien. Sie pilgerte fünf Wochen auf dem Jakobsweg von Logrono nach Santiago de Compostela in Spanien.

"Als ich nach Hause gekommen bin, dachte ich, mir fällt die Decke auf den Kopf. In Spanien war ich jeden Tag draußen und habe spannende Menschen kennengelernt – all das fehlte plötzlich. "Als ich nach Hause gekommen bin, dachte ich, mir fällt die Decke auf den Kopf. In Spanien war ich jeden Tag draußen und habe spannende Menschen kennengelernt – all das fehlte plötzlich.

Seitdem bin ich viel aktiver geworden: Ich gehe wandern oder joggen und tausche mich mit Freunden aus, die ich auf dem Weg gefunden habe." Seitdem bin ich viel aktiver geworden: Ich gehe wandern oder joggen und tausche mich mit Freunden aus, die ich auf dem Weg gefunden habe."

Luna, 26 aus Münster, hat drei Monate einen Freiwilligendienst in Valetta auf Malta geleistet. Sie sagt: Luna, 26 aus Münster, hat drei Monate einen Freiwilligendienst in Valetta auf Malta geleistet. Sie sagt:

"Ich hatte anfangs zu Hause das Gefühl, nicht mehr richtig in mein altes Leben hinein zu passen, als hätte ich mich zu sehr verändert. Ich würde sagen, dass ich ein Stückchen von mir auf Malta gelassen habe. Das hat sich anfangs fast ein bisschen wie Liebeskummer angefühlt. "Ich hatte anfangs zu Hause das Gefühl, nicht mehr richtig in mein altes Leben hinein zu passen, als hätte ich mich zu sehr verändert. Ich würde sagen, dass ich ein Stückchen von mir auf Malta gelassen habe. Das hat sich anfangs fast ein bisschen wie Liebeskummer angefühlt.

Mir hat geholfen, mich mit einer guten Freundin auszutauschen, die das Gleiche ein paar Monate zuvor erlebt hatte. Auf diese Weise habe ich mich mit dieser komischen Zerrissenheit weniger alleine gefühlt." Mir hat geholfen, mich mit einer guten Freundin auszutauschen, die das Gleiche ein paar Monate zuvor erlebt hatte. Auf diese Weise habe ich mich mit dieser komischen Zerrissenheit weniger alleine gefühlt."

Philipp, 21 aus Aachen, reiste anderthalb Jahre durch Neuseeland, Australien, Indonesien und die Philippinen. Philipp, 21 aus Aachen, reiste anderthalb Jahre durch Neuseeland, Australien, Indonesien und die Philippinen.

"Ich hatte nach meiner Rückkehr das Gefühl, nicht mehr verstanden zu werden: Jeder hörte meinen Reiseberichten zwar gerne zu, aber niemand verstand auch nur annähernd, was es wirklich bedeutet zu reisen, wie es sich anfühlt, was es mit einem macht. "Ich hatte nach meiner Rückkehr das Gefühl, nicht mehr verstanden zu werden: Jeder hörte meinen Reiseberichten zwar gerne zu, aber niemand verstand auch nur annähernd, was es wirklich bedeutet zu reisen, wie es sich anfühlt, was es mit einem macht.