Warum Urlaub mit dem Fahrrad das Beste ist

Für Einsteiger: Der Weser-Radweg

Er führt von Hannoversch-Münden (in der Mitte Deutschlands) bis hoch an die Nordsee, nach Bremerhaven.

Die 425 Kilometer sind selbst ohne Übung in ein bis zwei Wochen zu schaffen. Auch mit Zwischenstopp am Weserstrand in Minden, wo die Strandbar nach einem langen Tag zum Entspannen einlädt.

Für Fortgeschrittene: Der Elberadweg

Direkt weiter? Dann auf nach Cuxhafen und and der Elbe entlang bis zu ihrer Quelle nach Tschechien fahren. Das wären dann 1260 Kilometer.

Besonders Tschechien wird zum Highlight, da die Elbe hier noch viel natürlicher fließt. So fährst du als Radler durch (fast) unberührte Landschaften und kannst die Natur genießen.

Am Ende findest du einen Brunnen, in dem die Elbe entspringt. Ein hervorragender Endpunkt für diese Radel-Reise.

Für Profis: Radeln in Namibia

Weite Strecken, wilde Tiere und Abenteuer: Die Wüstenstraßen Namibias sind nicht einfach zu fahren und zwischen den Ortschaften kann man schon einmal zwei bis drei Tage unterwegs sein.

Darum ist gute Vorbereitung gefragt. Im Gegenzug bekommt man im Nichts ein Gefühl von Freiheit, wie man es nur noch selten erlebt.