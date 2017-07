Erkennst du diese europäischen Hauptstädte an der Sehenswürdigkeit?

Queer

Stefan Schmid, 22, aus Niederbayern

Als mir klar wurde, dass ich queer bin …

... war ich 18 und gerade mit einem Freiwilligendienst in Polen. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich im Bett lag und einige Male in die leere Wohnung hinein sagte: „Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul.“ Ich wollte hören, wie das klingt.