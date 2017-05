Welches Auslandssemester passt zu dir?

Haha

Das Beste am Internet sind die Katzen! Oder: Das Beste am Internet sind eigentlich die Eulen! Oder: Das Beste am Internet sind Eulen, die Katzenköpfe tragen!

Genau das dachte sich wahrscheinlich der Schöpfer des reddit-Threads "Owls with Cat Heads".

Denn dort sammeln Nutzer genau das: Photoshop-Kreationen aus Katzen und Eulen.