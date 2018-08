So schlecht geht es den Tieren

Am Ende ihres Käfiglebens werden die Großkatzen dann nicht selten als "Medizin" nach China verkauft. Erst 2016 wurde der Tiger-Tempel, eine riesige Touristenattraktion in Thailand, von den Behörden deswegen geschlossen. ( SPIEGEL ONLINE )

Besser als den Tigern geht es auch den Elefanten nicht, die in vielen asiatischen und immer mehr afrikanischen Ländern geritten werden können – oder Zirkustricks aufführen. Die Tiere werden in einer "The Crush" genannten Methode psychisch gebrochen, indem sie tagelang mit Bambus fixiert und ohne Wasser und Futter mit Schlägen malträtiert werden. Bis sie aufgeben und sich dem Menschen unterordnen. (BBC)

So sieht das aus: