Aber wenn man dann versucht, die Füße wenigstens hübsch zu machen, ist es auch wieder nicht in ok.

Auf der Hitliste auch weit oben: Haare, wo keine Haare sein sollten.

1 / 12

"Ok ok, ich behalte Haare und Füße bei mir und schaue einfach in Ruhe ein paar Pornos. Das wird ja wohl noch erlaubt sein?!"

Nein? Aber Querflöte üben sollte doch zumindest gehen, oder?