Tiflis! Bilbao! Florenz! In diese Städte reisen wir 2018

Warum?

Sie ist meine absolute Lieblingsstadt. Entstanden, Achtung Fun-Fact, durch den Herpes einer spanischen Königin (die gute Seeluft tue ihr und der Haut gut, meinte ihr damaliger Hausarzt und somit ging es für den spanischen Adel an die Küste), hat sich “Sanse“ über die Jahrhunderte zu einer der vielfältigsten Städte Europas gemausert. Sie liegt am Meer, hat einen Berg, dessen Name wie aus “Herr der Ringe“ klingt (nämlich “Urgull“) und jede Menge Bars und Clubs. Was will man also mehr.

Tagsüber ist sie natürlich schön anzusehen, aber erst wenn die Sonne untergeht, blüht diese Stadt so richtig auf. Erst werden die besten Tapas der Welt gegessen und dann ab in die Bars. Vielleicht schmeckt der Gin Tonic einfach nur wegen der Atmosphäre so gut, aber nirgendwo anders auf der Welt rinnt er so angenehm die Kehle runter. “Vino tinto con Limon“, also Rotwein mit Limonade (was einige Kulturbanausen auch Sangria schimpfen), ist aber auch zu empfehlen.