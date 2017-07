Erkennst du Bundesländer nur anhand ihrer Umrisse?

Trip

Wer "Stadt der Liebe" hört, denkt sofort an Paris. Dabei liegt sie eigentlich in Italien: Verona ist der Schauplatz von Shakespeares "Romeo und Julia": Verfeindete Familien, wilde Parties und Liebe bis in den Tod – romantischer wird es nicht!

Also hängen an jeder Straßenecke Plakate, Bäckereien verkaufen Spezialitäten mit einem Abbild des berühmten Paares und Restaurants tragen ihre Namen.

Das ist natürlich Kitsch und Lockmittel für Touristen. Wo ihr in Verona wahre Liebe spürt, erfahrt ihr in unseren Dos and Don'ts.