In welcher deutschen Stadt solltest du in zehn Jahren leben?

Ob rustikaler Seemannsflair in Hamburg, bunter Multikulti-Lifestyle in Berlin oder Münchener Schickeria – Deutschlands Städte stehen für sich und verraten einiges über ihre Bewohner. Umso wichtiger, dass man bei der Wahlheimat die richtige Entscheidung trifft.



Denn wer Karneval hasst, sollte ja wohl kaum in Köln sesshaft werden. Und wem Jutebeutel mit Moustache oder Einhorn-Kondome jetzt schon zu viel sind, der sollte sich auch in Zukunft von Berlin fern halten. Falls du dich fragst, welche Stadt in zehn Jahren am besten zu dir passt, finde es mit diesem Quiz heraus.



Hier kannst du testen, wo du in zehn Jahren leben solltest: