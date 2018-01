Lustige Geschichten, die Menschen in der Bahn erleben

Gerechtigkeit

Die Zukunft gehört der Jugend. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis sieht es leider anders aus. Denn in unserer Gesellschaft sind die Alten den Jungen nicht nur zahlenmäßig überlegen. Auch wichtige Ämter in Politik, Wirtschaft und eigentlich überall sonst sind in den allermeisten Fällen von Menschen Ü50 besetzt. Und wenn die Jüngeren mitreden wollen, ernten sie höchstens ein Kopftätscheln.

Dass das so ist, wurde am herablassenden Umgang mit Juso-Chef Kevin Kühnert offensichtlich. Dass dieses Problem aber uns alle betrifft, zeigten vergangene Woche noch weitere Beiträge auf bento.