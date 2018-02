Du denkst, du hast nervige Sitznachbarn im Zug? Dann kennst du diese beiden noch nicht

Jetzt geht es um Kapitalanlagen der Väter. (Er will ihr imponieren.) "Mein Vater hat jetzt ein paar Immobilien gekauft, aber er besteht darauf, immer mal ein paar Kacheln dort selbst zu verlegen, der mag das, da lässt er auch niemanden ran, er nennt es DAS KAPITAL SPÜREN."

Zum Glück gibt es Eltern. Die geben einem Orientierung und zeigen einem, was im Leben wirklich wichtig ist. Zum Beispiel: "Das Kapital spüren". (Das wird übrigens unser neuer Lieblingssatz.)

“Kennst du den Killian? Der macht ja jetzt Patentrecht. Verdient man ja eigentlich total viel. Aber jetzt war ich zweimal in seiner Wohnung in der Prinzeregentenstr*. MÄßIG muss ich sagen. Sehr MÄßIG!" *Ist eine Luxusstrasse, einziger Supermarkt dort ist ein Käfer Delikatessen.

Man diskutiert, ob man den Master woanders machen sollte, aber: "München, viel zu dörflich, nur noch Saudis und Rentner. Berlin: Analphabeten in Tunrschuhen. Stuttgart? Banausen und IMMER IST DA STAU. Publikum auch nur MÄßIG. Frankfurt: mir zu dreckig! Und sonst gibt es ja nix."

Da ist man gerade so schön in touch mit dem Kapital – und dann kommt einem schon wieder dieses nervige Proletariat mit seinen sogenannten "Rechten" in die Quere...

Jetzt analysiert irgendwelche Financial Sachen für sie, Tesla. Fazit: "Ja, ja, also die Bilanzsummierung hat sich vervierzigfacht bei den Verlusten."

Sie: "Wow!"

Er: "Gut, ok, ich sag auch immer 'Mindeslohnkräfte müssen sich lohnen', aber darf man ja gar nicht mehr sagen heute." — Samira El Ouassil (@samelou) February 22, 2018

Immerhin in einem sind wir uns einig: Mütter sind die Besten.

Er: "Aber Tesla ist viel zu teuer für den deutschen Markt..–"

Sie: "Ja, ich, weiß, meine Mutter hat sich ja einen reserviert. Hach, die Mama liebt einfach ihre Flügeltüren." — Samira El Ouassil (@samelou) February 22, 2018

Oder doch nicht? Moment, was passiert hier gerade??

Er wird angerufen, man hört eine Frauenstimme.

Er: “Lies meine E-Mails und ruf mich nie wieder auf dieser Nummer an."

Er legt auf.

Die Person ruft nochmal an. Irgendwas mit einem Drucker.

Er: "Mutter, du musst deine Hausaufgaben machen SONST KOSTET DAS VATER S E H R VIEL GELD." — Samira El Ouassil (@samelou) February 22, 2018

Seine Mutter hat jetzt wieder angerufen und irgendeine E-Mail ist irgendwo nicht angekommen und jetzt geht die gesamte Firma anscheinend vor die Hunde, so wie der Sohn reagiert.



“MUTTER. Du. Hast. Meine. Email. Nicht. Cc. Gesetzt. DAS WAR EIN ARMAGEDDON MIT ANSAGE. MIT ANSAGE!" — Samira El Ouassil (@samelou) February 22, 2018

Wir nehmen übrigens das mit dem Kapital zurück: "Armageddon mit Ansage" ist ab sofort der neue Favorit. Aber kann BITTE JEMAND DER MUTTER HELFEN?!

“Ich habe geschrieben FESTPREIS ACH WEISST DU WAS MUTTER VERGISS ES EINFACH ICH MACHE HIER ALLES UND KEINER HÖRT AUF MICH DU MACHST DEINE HAUSAUFGABEN NICHT MUTTER DANN MACHT ES DOCH ALLEINE” — Samira El Ouassil (@samelou) February 22, 2018