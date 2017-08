Der perfekte Roadtrip: Zwischen einsamen Stränden und lebhaften Städten in Portugal

So geht es mir. Jeden Morgen wache ich mit diesem Gefühl auf, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein . Gemeinsam mit einem Freund bin ich an der Westküste von Portugal unterwegs und wir haben beschlossen, statt in Hotels unter freiem Himmel zu übernachten. Strand statt Bett, einfach das Auto abstellen und mit unseren Schlafsäcken, einer Flasche Rotwein und Oliven die Klippen herunter zum Strand klettern – eine Abendroutine der anderen Art. Besser als jede Matratze passt sich der feine Sand meinem Körper an und morgens weckt mich statt meines Weckers die Sonne .

In Portugal gibt es, im Gegensatz zur spanischen Küste, keine Hotelklötze und reservierte Liegen am Pool. Grund dafür ist der Nationalpark , der sich unterhalb von Lissabon bis in den südwestlichen Zipfel Portugals erstreckt und die Bebauung der Küste verhindert. Über 80 Kilometer Länge gibt es hier nur rauhe Klippen, kleine Dörfer und den Atlantik.

Los geht es in Lissabon, der lebendigen Hauptstadt Portugals. Mit seinen rund 500.000 Einwohnern ist Lissabon zwar keine Millionenstadt, auf den Straßen ist trotzdem immer etwas los . Hier lebt man draußen. Verständlich, denn die Straßen Lissabons sind in großen Teilen gesäumt von wunderschönen alten Häusern mit den typisch gemusterten Keramik-Fassaden , kleinen Restaurants an jeder Ecke und vielen Straßenkünstlern .

Das Gebäck kostet gerade mal 70 Cent, den Galão, einen portugiesischen Milchkaffee, bekommt man für einen Euro dazu. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich: In ganz Portugal kann man deutlich günstiger essen und trinken als in Deutschland. Ein Hauptgericht gibt es im Restaurant zum Beispiel schon ab drei Euro, wenn man die touristischen Lokale meidet.

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Mietauto ins Landesinnere . Unser erstes Ziel ist É vora , eine historische Stadt im Alentejo. Wir sind sofort verliebt, als wir auf der Suche nach Frühstück in der kleinen Bäckerei 'Pao de Rala' (Rua de Cicioso 47 in Évora) landen. Hier essen wir die leckersten Pastéis de Nata – die berühmten portugiesischen Blätterteigtörtchen.

Ab hier führt eine Straße von Nord nach Süd durch den Nationalpark und die kleinen Abbiegungen auf der Strecke direkt ans Meer . Folgt man den Schildern mit der Aufschrift 'Praia', führen die Abzweigungen zu kleinen Buchten mit Sandstrand, die gerade abends menschenleer sind. In der Praia do Malhão sehen wir den Sonnenuntergang auf unserer Reise und fühlen uns so wohl, dass wir über Nacht einfach da bleiben.

Danach zieht es uns ans Meer. Über endlose Straßen vorbei an Oliven- und Korkbäumen erreichen wir den Anfang des Nationalparks Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina nahe der Stadt Vila Nova de Milfontes.

4. Fisch essen in Azenha do Mar Auf die Empfehlung eines Portugiesen hin halten wir als nächstes in Azenha do Mar. Hier soll es das beste traditionelle Fischrestaurant geben. Den Namen weiß der Mann nicht, tatsächlich kann man den Laden aber nicht verfehlen: Er liegt direkt am Meer und platzt aus allen Nähten. Alle Einheimischen des Dörfchens scheinen sich hier abends zu treffen – zurecht. Wir sitzen auf Plastikstühlen, alle unterhalten sich lautstark über mehrere Tische. Die Atmosphere ist ausgelassen und wir haben wirklich selten so leckeren und frischen Fisch gegessen! 5. Cabo de São Vicente bei Sagres Am südlichen Zipfel der Westküste wartet danach ein weiteres Highlight: Das Cabo de São Vicente, ein Leuchtturm in der Nähe der Stadt Sagres. Von hier aus sieht man einen wunderschönen Sonnenuntergang, der die Felswände abends in rötliches Licht taucht.

Auf ein Bier an das Südwestende von Europa am Cabo de São Vicente. Foto: Carolin Martz

Ein Tipp für alle langhaarigen Traveller: Unbedingt einen Zopf oder Mütze tragen, denn es ist hier wahnsinnig windig. So könnt ihr ungestört den Ausblick und das ein oder andere Sagres genießen, das gleichnamige Bier der Region. Später übernachten wir wieder unter freiem Himmel: Nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt liegt die Praia do Beliche. Über eine Treppe gelangt ihr nach unten ans Meer in die kleine, windgeschützte Bucht. 6. Lagos

Die Sonne genießen und ins Meer springen geht in Lagos. Foto: Carolin Martz

Von dort geht es an die Algarve, Portugals Südküste. Obwohl das Örtchen Lagos sehr touristisch ist und gerade in der Hochsaison massenweise Urlauber über den Boulevard flanieren, hat die Stadt viel Charme. Die schmalen Gassen und wunderschönen bunten Häuser in der Altstadt haben uns sofort verzaubert. Von der Altstadt aus läuft man in zehn Minuten zu den kleinen Buchten von Lagos. Hier kann man sonnenbaden und wenn man möchte, von den Felsen aus ins türkisblaue Wasser springen. Übernachtet haben wir hier in einem Hostel. Achtet man bei der Buchung darauf, dass es sich nicht um ein Party-Hostel handelt, schläft man in Lagos für 15 Euro die Nacht in wirklich schönen Hostels mit hohen Standards direkt im historischen Stadtkern – in unserem Fall sogar mit Dachterrasse und Blick über Lagos.

Die portugiesischen Hostels haben einen hohen Standard – und hier auch eine Dachterrasse. Foto: Carolin Martz

Dagegen keine gute Idee: Mit dem Auto bis in die Altstadt fahren. Die Straßen sind hier so eng, dass jedes Abbiegen zur Herausforderung wird. Kurz vor den Stadtmauern gibt es aber große Parkplätze, auf denen man das Auto gegen ein, zwei Euro über Nacht abstellen kann. 7. Surfen oder Kitesurfen

Kiten bis zum Sonnenuntergang in einer Lagune in der Nähe von Lagos. Foto: Carolin Martz

Wellen und Wind – Portugal ist berühmt für Wassersport. Lagos ist ein guter Startpunkt, sowohl für Wellenreiter als auch für Kitesurfer. Wir buchen drei Tage Kitesurfen in einer der vielen Schulen in Lagos. Das kostet rund 250 Euro, ist das Geld aber absolut wert – den riesigen Kite zu steuern, sich nur durch die Windkraft über das Wasser ziehen zu lassen und erst bei Sonnenuntergang aufzuhören, ist ein fantastisches Erlebnis. Ideal für Anfänger: Die Schulen üben im Stehrevier einer Lagune, in der das Wasser einem auch bei Flut nur bis zur Hüfte geht.