Gerechtigkeit

Demonstrieren ist ziemlich sinnlos. Die einen laufen in Funktionsjacken durch sanierte Altstädte und wollen "hier bei uns" keine Flüchtlinge haben. Die anderen laufen mit Hoodies durch Villenviertel und zünden Autos an.

Ist das wirklich so? Nein, ist es nicht. Millionen Deutsche gehen jährlich für die verschiedensten Themen auf die Straße – und schaffen es mit ihrem Protest tatsächlich, Dinge zu verändern. Wann eine Demo sinnvoll ist und was Protest in Deutschland wirklich bewirkt, erklären wir hier.