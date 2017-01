Bedrohte Urlaubsziele: Fahr hier noch schnell hin, bevor es für immer zu spät ist

Trip

9 places to see before they die

So viele Orte soll man in seinem Leben besuchen bevor man stirbt, so viele Dinge tun und sehen. Der Reiseführer "1000 places to see before you die" von Patricia Schultz war ein internationaler Bestseller. Doch was, wenn die Orte und Sehenswürdigkeiten noch während unserer Zeit verschwinden? Was, wenn wir die Schätze, die diese Welt zu bieten hat, schon bald überleben? Hier sind zehn Vorschläge für Reisen und Aktivitäten, die so bald nicht mehr möglich sind: