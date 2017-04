Ab in den Süden! Diese Ziele in Bayern und Baden-Württemberg sind perfekt für einen Kurztrip

Warum?

"Fahren da nicht nur Rentner hin!?" – Garmisch-Partenkirchen hat unter jüngeren Menschen einen nicht ganz so guten Ruf. Dabei ist das kleine Örtchen in den bayerischen Alpen ein hervorragendes Ziel für einen Kurztrip, im Sommer und im Winter. Garmisch liegt nämlich nicht nur in der Nähe einiger Ski-Pisten, du kannst von dort aus auch mit der Zahnradbahn auf die Zugspitze oder auf die Alp-Spitze fahren. Nach einem halbstündigen Spaziergang bist du außerdem direkt an der Partnachklamm, einer beeindruckende Schlucht zwischen Felswänden.

Wie komme ich hin?

Am einfachsten mit dem Zug. Bis München fahren ICEs und danach geht es mit der Regionalbahn weiter. Wer kein Gewissen hat, kann auch bequem fliegen: Vom Flughafen München ist man in circa eineinhalb bis zwei Stunden in Garmisch-Partenkirchen.

Wo wohne ich?

Am günstigsten wohnt es sich, vor allem mit mehreren Personen, in Ferienwohnungen oder kleineren Pensionen. Für ein Hotelzimmer müssen Urlauber rund 100 Euro einplanen. Ähnliche Preisklasse, aber mal was anderes: Kleine Berghütten auf Campingplätzen.