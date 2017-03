Trip

In Baden scheint die Sonne. Immer. Touristen zieht es zu den Städten, Schlössern, Burgen, Wäldern und Seen. Ein Glückspilz, wer in dieser Gegend zu Hause ist. Du bestellst Weckle beim Bäcker und weißt, dass Jogi Löw kein Schwabe ist? Dann stehen die Chancen gut, dass du aus Baden bist.

Hier kannst du testen, wie viel Baden in dir steckt: