Keine Lust auf teuren Urlaub? In diesen Ländern reist du günstig

Wer Natur mag, der ist an der felsigen Westküste des Landes richtig. Auf den meterhohen Klippen stehen vereinzelte VW-Bullis, Surfer schleppen frühmorgens ihre Boards in die kleinen Buchten .

Gefühlt macht gerade jeder Urlaub in Thailand: Man fliegt nach Bangkok und in Phuket trifft man in der Strandbar dann seine Kommilitonen. Wer auf diese ausgetretenen Pfade verzichten kann, fährt am besten ins Nachbarland Laos. Statt Partytourismus begeistert das Land mit ruhigen Tempelanlagen , fortschrittlichem Ökotourismus im Norden und einer faszinierenden Insellandschaft im Süden.

Warum?

Wer Kroatien mag, wird Montenegro lieben – das kleine Balkanland ist zwar nicht größer als Schleswig-Holstein, beeindruckt aber mit viel spektakulärer Natur: türkisfarbenes Meer, weiße Kiesstrände, schroffe Hochgebirge und der südlichste Fjord Europas. Auf dem Weg von Dubrovnik zum entspannteren Künstlerstädtchen Herceg Novi schlingert der Bus immer an der Adriaküste entlang. Eine bessere Sicht hat man nur noch vom Wasser.

Ausflugsboote schippern von dem wunderschönen Hafenstädtchen Kotor durch die tiefe Bucht und legen für Zwischenstopps an einer Museumsinsel und am malerisch gelegenen Perest an. Und weil Reisen in Montenegro immer noch sehr billig ist, wird man nicht nur von gastfreundlichen Einheimischen herzlich willkommen geheißen, sondern trifft auch auf viele Backpacker. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man in Montenegro ausgezeichnet feiern gehen kann.

Wie komme ich hin?

Entweder direkt mit dem Flugzeug in Montenegros Hauptstadt Podgorica oder etwas billiger über Dubrovnik und weiter mit dem Bus nach Montenegro.

in Montenegros Hauptstadt Podgorica oder etwas billiger über Dubrovnik und weiter mit dem nach Montenegro. Wer über Kroatien anreist, sollte aber nicht vergessen, einen gültigen Reisepass einzupacken. Im Gegensatz zu Kroatien ist Montenegro kein Mitglied der Europäischen Union.

Wo wohne ich?



Ferienwohnungen, Airbnbs, Campingplätze – du hast die freie Wahl!

4. Reise in den Süden Ägyptens anstatt an die Küste Israels – sagt Marc.

1 / 12

Warum?

Der Nahe Osten ist für viele nur ein gruseliger Mix aus Krisen und Konflikten. Außerdem ist alles laut, hektisch und voller Abgase. Den Strand von Tel Aviv halten viele daher für die einzige akzeptable Anlaufstelle der Region.

Kenner wissen: Das ist Quatsch. Der Nordirak ist längst eine Trekkingoase, der Oman ein Taucherparadies und der Sinai der neue Hippie-Geheimtipp. Und der Süden von Ägypten ist ein bisschen von allem.

In Assuan ist der Nil blau und wild, bei einer Shisha kannst du vom Ufer aus die Segelboote in den Sonnenuntergang schippern sehen. In Abu Simbel warten einzigartige Tempel auf dich – die Jahrtausende alte ägyptische Kultur trifft hier auf sudanesische Tradition. Und in Marsa Alam an der Rotmeerküste warten die (noch) unberührten Tauchziele Ägyptens. Ägypten ist in seinem Süden angenehm anders und zurückgelehnt.

Wie komme ich hin?

Flüge gehen mit EgyptAir über Kairo entweder nach Marsa oder nach Assuan.

gehen mit EgyptAir über Kairo entweder nach Marsa oder nach Assuan. Von dort gibt es mit dem Rumpelbus Tagestrips nach Abu Simbel.

Tagestrips nach Abu Simbel. Wer sich mit der Anreise mehr Zeit lassen will (und noch schnell die Pyramiden gucken will), fliegt nur bis Kairo – und fährt dann mit dem Nachtzug nach Assuan.

Wo wohne ich?