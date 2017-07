Was ich als Medizinstudent in Südafrika gelernt habe

Wir haben sechs Stunden am Stück Patientinnen in verschiedenen Endstadien von Brustkrebs operiert. Bei den meisten konnte man nur noch die komplette Brust abnehmen, damit sie eine Chance hatten.

Auslandserfahrungen können die Augen öffnen, schockieren und inspirieren. Hier erzählen junge Menschen, was sie in ihrem Auslandsaufenthalt gelernt haben – und wie sich ihre Perspektive auf Deutschland geändert hat.

Schon am ersten Morgen wurde ich an den Operationstisch neben einen Arzt der Brustklinik gestellt, über den ich haarsträubende Gerüchte gehört hatte. Er arbeitete frei nach dem Motto "Einfach mal machen!"

Max vor dem Krankenhaus in Kapstadt, in dem er gearbeitet hat. (Bild: Privat)

Max hat als Teil seines Medizinstudiums knapp vier Monate in Kapstadt in Südafrika verbracht. Hier schildert er seine Eindrücke und Erfahrungen und was er während dieser Zeit gelernt hat.

Am Ende des OP-Tages habe ich die "Ausbeute" in die Pathologie getragen: zwei Zehn-Liter-Eimer voller weiblicher Brüste. Von morgens bis spätnachmittags waren die Tage von uns ausländischen Hilfskräften getaktet. Die teils Ärzte waren auf unsere Mitarbeit angewiesen, weil nur wenige einheimische Studenten vor Ort waren. Eine Schonfrist gab es für uns nicht.

Das Krankenhaus im Licht des Sonnenuntergangs in Kapstadt. (Bild: Privat)

Als ich in die Abteilung "Traumatologie/ Notfälle" kam, begrüßte mich der Oberarzt mit den Worten: "This is as close as it gets to a war zone!" – Hier ist man schon fast in einer Kriegszone. Erst dachte ich, er übertreibt. Es stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war.

Die Verletzten in der Traumatologie kamen häufig aus Khayelitsha, einer Township mit 300.000 Einwohnern. Nicht-weiße Menschen wurden während der Apartheid in die Townships zum Zwecke der "Rassentrennung" deportiert – und leben dort oft heute noch auf engem Raum und in ärmsten Verhältnissen. Die Verletzten, die ins Krankenhaus kamen, sind Täter oder Opfer der brutalen Bandenkriege, die in solchen Armutsvierteln zum Alltag gehören.



Im Front Room, einem langgestreckten Korridor mit bis zu 30 Betten, wurden Patienten mit Knochenbrüchen, Schusswunden und Messerstichverletzungen erstversorgt. Schon beim Betreten des Korridors schlug einem der Geruch von Schweiß, Urin und Kot entgegen.

Der Ost-Flügel des Krankenhauses. (Bild: Privat)

Besonders an den Wochenenden wurden junge Gangmitglieder mit schwersten Schuss- und Stichverletzungen eingeliefert, die jüngsten waren erst 14 Jahre alt. Damit die Kämpfe im Krankenhaus nicht weitergehen, mussten die Patienten oft mit Handschellen ans Bett gekettet werden. Der Front Room ist mit Stahlgittertüren geschützt und wird von Sicherheitsleuten bewacht.

Die überwiegend jungen Männer gaben bei der Einweisung frei erfundene Namen an. Sie nannten sich September, October oder Emergency, damit sie nicht von anderen Gangmitgliedern erkannt werden. Das machte die Notversorgung für uns noch schwieriger. Bei der Blutabnahme mussten wir sehr vorsichtig sein – denn das HIV- und Tuberkulose-Vorkommen von Menschen aus den Townships liegt bei 80 Prozent.