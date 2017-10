Urlaubswohnung ohne Möbel, unfreundliche Vermieter: Was hast du auf Airbnb erlebt?

Das erste, was mir auffiel, waren die Treppenstufen. Es waren viele, sechs Stockwerke mussten wir hochsteigen, um in die Wohnung zu gelangen. Für mich kein Problem, für die etwas älteren Beine meiner Eltern schon eher. Hatte das in der Anzeige bei Airbnb gestanden?

Aber die Aussichten waren ja toll: Eine zweistöckige Wohnung, mitten in Kopenhagen, Schlafzimmer mit Boxspringbetten, mehrere Sofas und Sessel im großen Wohnzimmer, und unten, im Essbereich, ein langer Tisch aus dunklem Holz – perfekt für ausgiebige Frühstücke und lange Abende bei Wein und Gesprächen. Kurz: die perfekte Wohnung für einen hyggeligen Kurzurlaub in Kopenhagen. Ich hatte sie Monate im Voraus gebucht, direkt nachdem wir den Ort für unser diesjähriges Familien-Wochenende bestimmt hatten. Drei Tage vor Abreise schrieb mir Gastgeberin Mille*: Sie sei gerade sozusagen am Umziehen, daher würden einige Möbel nicht mehr in der Wohnung sein, wenn wir kommen. Sozusagen am Umziehen? Ich verstand nicht, aber jetzt noch nach einer neuen Unterkunft suchen konnte ich auch nicht. Also schrieb ich ihr: Solange wir drei Betten, Sofas zum Sitzen und einen Tisch mit Stühlen haben, sind wir glücklich! Sie beschwichtigte mich: "Es ist immer noch wohnlich. Ich wohne ja selbst dort." Milles Wohnung hatte 38 Bewertungen, sie alle waren ausgezeichnet. Auch deswegen hatte ich keine allzu großen Bedenken.

Als wir Samstagvormittag zur Wohnung kamen, um unser Gepäck abzustellen, erkannte ich im Flur- und Küchenbereich sofort den schönen, langen Holztisch wieder, der auch auf den Fotos zu sehen war. Nur dass er nicht mehr stand, sondern demontiert auf dem Boden lag. Die Beine waren abgeschraubt, die Stühle in Kisten verpackt. Statt Mille begrüßte uns ein schwerer Mann in Hawaiihemd. Er trug gerade gemeinsam mit einem zweiten Mann einen orangenen Sessel die Treppe aus dem zweiten Stock hinunter. Erst auf Nachfrage verriet er mir, dass er Rob hieß und hier wohnte. "Wir bringen gerade Möbel ins Sommerhaus", erklärter er. Wer zieht im September in ein Sommerhaus fragte ich mich – oder lag das Sommerhaus auf Bali?

Irgendwas stimmte hier nicht. Aber das ging mich nichts an. Also zeigte ich stattdessen auf den abgebauten Tisch und fragte, ob sie noch einen weiteren im Haus hätten. "Es wird einen geben", gab er knapp zurück, zeigte mir das Zimmer, in dem wir unsere Koffer abladen konnten und verschwand wieder. Die Betten waren nicht bezogen, aber ich dachte: Sie haben ja noch fünf Stunden, um die Wohnung wohnlich zu machen. Und später sollte dann auch Mille da sein.