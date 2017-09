Zähneputzen: Vor oder nach dem Frühstück?

Today

Klären wir das – ein für alle Mal

Als ich noch klein war, haben meine Eltern mir jeden Tag die Zähne geputzt. Irgendwann wurde ich eingeschult – und damit ins Land der eigenverantwortlichen Zahnhygiene entlassen. Mit Zepter und Zahncreme rücke ich seitdem täglich an und kümmere mich darum, meine Beißer gesund zu halten.

Dass das gar nicht so einfach ist, zeigt die aktuelle Deutsche Mundgesundheitsstudie (2016). Danach ist Karies eine der häufigsten chronischen Erkrankungen beim Menschen. "Auch in Deutschland haben nur etwa ein Prozent der Erwachsenen kariesfreie Zähne“ sagt Franz-Xaver Reichl. Reichl ist Professor an der Zahnklinik der LMU München und Leiter des Internationalen Beratungszentrum für die Verträglichkeit von Zahnmaterialien.