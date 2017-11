Welches Hausmittel macht die Zähne wirklich weißer?

Und was ist mit Backpulver, das oft statt Natron benutzt wird? "Backpulver ist ganz furchtbar", sagt Kranz. "Es ist sehr aggressiv und greift die Zähne an."

Wer Möglichkeiten zur DIY-Aufhellung sucht, landet schnell bei Natron oder Backpulver. Zwei unterschiedliche Produkte, ursprünglich galt Natron als klassisches Hausmittel für weiße Zähne. "Natron hat eine Scheuerwirkung und dadurch einen Aufhellungs-Effekt", bestätigt der Zahnarzt. "Allerdings macht es die Oberfläche der Zähne rau, nach einer kurzen hellen Phase werden die Zähne wesentlich schneller wieder dunkler." Ein Jojo-Effekt also, wir haben am strahlenden Lächeln nur kurze Freude.

Was man bei allen Varianten wissen muss: Gebleichte Zähne haben viel schneller wieder einen farblichen Belag. " Es passiert oft, dass Menschen geradezu wie süchtig nach diesen Cremes werden. Natürlich nicht körperlich, aber wer einmal angefangen hat, will immer wieder aufhellen."

In jeder Drogerie gibt es Whitening-Cremes für zu Hause: Bringen immerhin die etwas? "Natürlich haben diese Mittel einen Effekt", sagt Kranz. "Aber er ist nur minimal im Vergleich zu dem, was professionelle Behandlungen erreichen. Wir haben starke Bleichmittel, die man nicht einfach kaufen kann – die haben natürlich eine ganz andere Wirkung."

Sorgt wenigstens der Arzt für dauerhaft weiße Zähne?

Bislang klingt nichts nach einer wirklich guten Option, bleibt also nur der Gang zum Zahnarzt? "Wer seine Zähne bleichen lassen will, muss erst einmal herausfinden, was überhaupt möglich ist", sagt Kranz. "Rothaarige Menschen haben zum Beispiel in der Regel weißere Zähne als Dunkelhaarige. Bleichungen haben deshalb meistens wenig Effekt."

"Man muss außerdem wissen, dass es bei der Bleichung Grenzen gibt", erklärt Kranz. "Wir können immer nur eine Aufhellung um einen Farbwert erzielen."



Das sei wie bei einem Fernseher, wenn man die Lautstärke von 20 auf 21 hochdreht. "Es hat einen Effekt – aber letztlich ist es nur eine kleine Veränderung." Außerdem werden die Zähne durch jede Behandlung mit Bleichmitteln sensibler – und wer immer wieder nachlegt, muss tief in die Tasche greifen: Jede Bleichung kostet mehrere hundert Euro.