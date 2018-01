Darf man wirklich keine Gummistiefel auf der Rolltreppe tragen?

Was ist so schlimm an diesem Rand?

Im Extremfall läuft es folgendermaßen ab: Wir stehen mit unseren Gummistiefeln zu nah am Rand, es kommt zur Reibung, der Stiefel wird warm und weich und dann wird er in die schmale Öffnung gezogen. Wenn wir unseren Fuß da nicht rechtzeitig herausbekommen, wird es unangenehm. "Das kann tatsächlich gefährlich werden", sagt Hüsch. Die Folge sind mindestens starke Quetschungen. Das klingt fast zu dramatisch, um wahr zu sein – aber es passiert tatsächlich. "Pro Jahr gibt es mehrere solcher Fälle in Deutschland", sagt Hüsch.

Gilt das nur bei Gummistiefeln?

"Das Risiko besteht bei allen PVC- und Kunststoffmaterialien", sagt Hüsch. "Moderne Turnschuhe enthalten häufig solche Materialien, auch bei Kunstlederschuhen kann es passieren, dass sie durch die Reibung weich werden. Alle Kunstmaterialien haben dieses Gefährdungspotenzial." Wir sollten also in jedem Fall aufpassen, dass wir nicht zu nah am Rand der Stufe stehen – wenn man das plastische Bild der Gefahr einmal vor Augen hat, fällt das sicher nicht zu schwer. Aber auch wenn wir uns selbst versprechen, mit Gummistiefeln an den Füßen nur in der Mitte der Stufe zu stehen: Wenn wir zum Beispiel in einem Kaufhaus sind und der Betreiber dort zur Sicherheit ein "Gummistiefel verboten“-Schild angebracht hat, müssen wir uns eigentlich daran halten. Sein Laden, seine Regeln.