Warum deine gefühlte Temperatur wichtiger ist als die echte

Wer sich nach draußen wagt, trägt zur Zeit am besten drei Paar Socken, Thermo-Unterwäsche und hat den Schal bis unter die Augen gezogen. Es ist verdammt kalt in Deutschland. Aber egal, wie gut man sich über die anstehenden Temperaturen informiert - trotzdem ist man scheinbar immer falsch angezogen.



Denn die Temperatur, die uns Handy-Apps und Wetterdienste voraussagen, ist nicht das, was unser Körper wahrnimmt. Die gefühlte Temperatur - und die liegt häufig einige Grade unter den Vorhersagen.