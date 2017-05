"Jeder Jeck ist anders und das ist super so"

(Bild: Bernd Thissen/dpa) (Bild: Bernd Thissen/dpa)

Die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) lehnte ein „Mutti-Duell“ gegen Angela Merkel in der Bundestagswahl ab. Lieber unterstützt sie den Schulz-Effekt und zeigt sich in Talkshows. Die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) lehnte ein „Mutti-Duell“ gegen Angela Merkel in der Bundestagswahl ab. Lieber unterstützt sie den Schulz-Effekt und zeigt sich in Talkshows.

Zusammen mit Sylvia Löhrmann wird sie liebevoll Hanni genannt und macht das Regierungs-Duo von Hanni und Nanni komplett. Wie lange wohl noch? Zusammen mit Sylvia Löhrmann wird sie liebevoll Hanni genannt und macht das Regierungs-Duo von Hanni und Nanni komplett. Wie lange wohl noch?

(Bild: Henning Kaiser/dpa) (Bild: Henning Kaiser/dpa)

Der Landesvorsitzender der CDU Armin Laschet ist von Beruf eigentlich Journalist und stand in der Flüchtlingsfrage an Angela Merkels Seite. Dies verschaffte ihm allerdings den Spitznamen „Türken-Armin". Der Landesvorsitzender der CDU Armin Laschet ist von Beruf eigentlich Journalist und stand in der Flüchtlingsfrage an Angela Merkels Seite. Dies verschaffte ihm allerdings den Spitznamen „Türken-Armin".

Als Dozent in Europastudien an der RWTH Aachen verlor er jedoch mal einen Satz Klausuren. Ob er trotzdem die CDU an die Spitze bringen kann? Als Dozent in Europastudien an der RWTH Aachen verlor er jedoch mal einen Satz Klausuren. Ob er trotzdem die CDU an die Spitze bringen kann?

(Bild: Roland Weihrauch/dpa) (Bild: Roland Weihrauch/dpa)

Als Lehrerin und Ministerin für Schule und Weiterbildung beschäftigt sich Sylvia Löhrmann (Bündnis 90/Die Grünen) mit Reformvorschlägen im Bildungssystem - G8 oder G9? Als Lehrerin und Ministerin für Schule und Weiterbildung beschäftigt sich Sylvia Löhrmann (Bündnis 90/Die Grünen) mit Reformvorschlägen im Bildungssystem - G8 oder G9?

Allerdings sieht es für sie in der Landtagswahl nicht so grün aus wie in ihrer Partei, auch wegen der Spionage-Affäre um den Moscheeverband DITIB. Allerdings sieht es für sie in der Landtagswahl nicht so grün aus wie in ihrer Partei, auch wegen der Spionage-Affäre um den Moscheeverband DITIB.

(Bild: Soeren Stache/dpa) (Bild: Soeren Stache/dpa)

Als Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP sorgt Christian Lindner für frischen Wind in der stets wirtschaftsliberalen Partei. Man könnte im Grunde von einer One-Man-Show sprechen. Als Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP sorgt Christian Lindner für frischen Wind in der stets wirtschaftsliberalen Partei. Man könnte im Grunde von einer One-Man-Show sprechen.

Schon mit 17 gründete er sein erstes Unternehmen und steht mit seinen 38 Jahren noch am Anfang seiner politischen Karriere. Umso spannender wird für ihn das Superwahljahr 2017. Schon mit 17 gründete er sein erstes Unternehmen und steht mit seinen 38 Jahren noch am Anfang seiner politischen Karriere. Umso spannender wird für ihn das Superwahljahr 2017.

(Bild: Marius Becker/dpa) (Bild: Marius Becker/dpa)

Zusammen mit Christian Leye kämpft die parlamentarische Geschäftsführerin der Linken in der Landtagswahl um den Einzug in den Landtag. Hierfür schreibt sie sich das Thema Gerechtigkeit groß auf die Fahne. Zusammen mit Christian Leye kämpft die parlamentarische Geschäftsführerin der Linken in der Landtagswahl um den Einzug in den Landtag. Hierfür schreibt sie sich das Thema Gerechtigkeit groß auf die Fahne.

Schon als Jugendliche demonstrierte sie gegen Rassismus, Sexismus und Kapitalismus. Heute ist sie von Beruf Politologin und sieht sich selbst als Marxistin. Schon als Jugendliche demonstrierte sie gegen Rassismus, Sexismus und Kapitalismus. Heute ist sie von Beruf Politologin und sieht sich selbst als Marxistin.

(Bild: Marius Becker/dpa) (Bild: Marius Becker/dpa)

Marcus Pretzell, der Landesvorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, EU-Abgeordneter in Brüssel und Ehemann von Frauke Petry, hat schon oft Schlagzeilen mit Mauschelei-Affären gemacht. Marcus Pretzell, der Landesvorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, EU-Abgeordneter in Brüssel und Ehemann von Frauke Petry, hat schon oft Schlagzeilen mit Mauschelei-Affären gemacht.