Model Lauren Wasser verliert ihr zweites Bein. Was ist das Toxische Schock-Syndrom?

Das ist ihre Geschichte:

Erst dachte Lauren, sie würde eine Grippe bekommen, fühlte sich kränklich, aber dachte weiter an nichts Schlimmes. Weil sie gerade ihre Periode hatte, besorgte sie sich neue Tampons und ging auf den Geburtstag einer Freundin. Dort sagten ihr alle, dass sie gar nicht fit aussehe. So schilderte Lauren 2015 "Vice" den Beginn ihre Krankheitsgeschichte.

Lauren legte sich ins Bett und schlief – heute hat sie keine Ahnung mehr davon, wie lange eigentlich. Weil ihre Mutter gerade im Ausland war und sich Sorgen um ihre Tochter machte, rief sie bei der Polizei an. Die Beamten klopften wenig später an die Tür, Lauren bemerkte sie erst, weil ihr Hund sie anbellte. Sie sagte den Beamten, es sei alles gut – dabei konnte sie kaum stehen. Und ihr Hund hatte überall in die Wohnung gemacht.

Lauren rief ihre Mutter an, die sie fragte, ob sie nicht ins Krankenhaus fahren wolle. Lauren sagt später selbst, sie sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage gewesen, klar zu denken. Sie sagte ihrer Mutter, sie wolle sich noch einmal hinlegen und sich am nächsten Morgen melden. Doch dazu kam es nie.

Ein Freund der Mutter und die Beamten fanden Lauren nur noch bewusstlos auf dem Boden.