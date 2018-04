Am Ende hat also eigentlich niemand etwas davon – noch nicht mal die Fake-Katharina. Und falls doch, so ist genau diese Tatsache eine niederschmetternde Aussage über einen Charakter: ein Mensch, der sich an der Enttäuschung anderer erfreut.

Mir tut das alles nur schrecklich leid. Einmal für jene, die sich auf ein Date gefreut hatten, sich auf den Weg machten und dann allein in der Bar standen. Oder allein vor der Tür. Oder allein Zuhause. Es tut mir leid, weil sowas sehr am eigenen Selbstwert kratzen kann. Nicht, weil das vermeintlich "ich" bin – sondern, weil niemand verstehen kann, warum er versetzt, ignoriert, geblockt wird. Dafür gibt es nämlich keine gute Entschuldigung.

Und auch für die Person, die all das anrichtet und dabei offenbar eine gewisse Art der Freude entwickelt, tut es mir leid. Denn die ältesten Matches, von denen ich weiß, sind fast ein Jahr alt. Eine lange Zeit, um eine so erbärmliche Existenz zu fristen, dass es notwendig ist, so zu tun, als sei man jemand anderes. Um andere zu verletzten. Um absolut nichts davon zu haben außer das.

Falls du, "Katharina, 28" also diesen Text liest:

Ich hoffe, dass du eines Tages genug Selbstliebe, Selbstachtung und Respekt vor anderen Menschen haben wirst, um zu verstehen, wie grausam, erbärmlich und traurig das ist, was du da tust. Und dass jede und jeder einzelne, der auf dich reingefallen ist, ein besonderer und schöner Mensch ist.

Die Identität von jemandem zu stehlen, um anderen weh zu tun, ist nämlich am Ende genau das: eine Tat ohne jede Liebe und Schönheit.

Und ich hoffe, dass du sehr bald aufhörst, die Zeit wunderbarer Menschen zu vergeuden – und deine auch.