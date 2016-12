Terrorangst abseits der Großstädte: Wie junge Menschen mit der Angst umgehen

Verl – das sind vor allem Felder und Äcker, große Höfe und Einfamilienhäuser, mit einem Ortskern, in dem die Kirche aus dem 18. Jahrhundert stammt und die umstehenden Fachwerkhäuser den Eindruck der Stadt prägen. In diesem Jahr beschäftigte die 25.000 Einwohner vor allem die Fertigstellung der neuen Hauptstraße mitten durch den Ort – eine schwierige Zeit für die Einzelhändler, deren Geschäfte zweitweise nur schwer zu erreichen waren.



In der Idylle liegt der Terror fern, meint man zu glauben. Doch er rückte ganz nah, als nach dem Anschlag in Berlin auch in der Kreisstadt Gütersloh Hassplakte auf Verkehrsschildern und Werbepostern auftauchten. "Nehmt den Islam an oder sterbt" oder "Berlin war erst der Anfang" war darauf zu lesen. Derzeit klärt noch der Staatsschutz, ob die Urheber islamistische Extremisten sind, oder Neonazis, die nach dem Anschlag Hass gegen Flüchtlinge schüren wollen. Es könnte aber auch ein dummer Jugendstreich sein. "Wir haben das schnell abgetan und nicht ernst genommen", sagt Anwohnerin Anastasia.