Der Schulzzug fährt los. Diesmal in echt

Wir sind etwa 15 Leute im Alter von 23 bis 33 und wohnen alle in Brüssel. Einige machen gerade ein Praktikum, viele sind bei Verbänden oder Nichtregierungsorganisationen beschäftigt, andere arbeiten auch bei Abgeordneten im Europäischen Parlament oder in der Kommission.

Er will unter anderem die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, in dem er zum Beispiel europäische Investitionsfonds und länderübergreifend Initiativen fördern will.

Ja, in seiner Zeit als Parlamentspräsident hat er viele Anhänger gefunden – nicht nur aus Deutschland. Deshalb sind wir auch so überzeugt davon, dass er der nächste Kanzler sein sollte. Er denkt durch und durch europäisch und international.

Im Moment zeigen die Umfragen, dass Angela Merkel weiterhin Kanzlerin bleiben wird.

Merkel steht für viele für Stabilität klar, aber sie sieht nicht, wo es bröckelt. Martin Schulz spricht die Probleme in unserem Land an und will sie anpacken – mehr Investitionen in die Zukunft statt in die Aufrüstung, bessere Arbeitsverträge auch für junge Leute, mehr Kita-Plätze, bessere Pflege, nur um einige Beispiele aufzuzählen.

Bei Merkel sehe ich diesen Gestaltungswillen für die Zukunft nicht.

Was habt ihr denn genau vor?

Unsere Truppe wird erst mit drei Leuten starten und dann kommen immer mehr hinzu. Alle sind eingeladen, in unsere Züge zu steigen. Wir fahren nur mit Regionalzügen durch alle Bundesländer, haben uns dafür freigenommen.

Es gibt eine Nord- und eine Südtour. Beide starten nächste Woche in Brüssel und enden sechs beziehungsweise drei Tage später am Sonntag in Berlin. Wir machen unter anderem Halt in Mannheim und Nürnberg oder in Düsseldorf, Bremen und Hamburg. Den genauen Fahrplan veröffentlichen wir noch auf Facebook, auch falls wir mal einen Zug verpassen, werden wir euch dort darüber informieren.