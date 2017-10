Richtig Wäsche waschen: Was tun mit dem Streifenshirt?

Und was ist mit dem gestreiften T-Shirt?

"Schwarz-weiß gestreifte Kleidungsstücke sind eigentlich nicht fürs Waschen konzipiert“, sagt Glassl. Aber Nichtwaschen ist auch keine Lösung. Was also tun? "Am besten gibt man sie zur dunklen Wäsche. Dann werden vielleicht die weißen Streifen grauer, aber in der weißen Wäsche kann es passieren, dass alle Stücke darunter leiden.“

Woran liegt es, wenn Wäsche muffig riecht?

Frisch gewaschen und trotzdem mag man die Sachen nicht anziehen. Was haben wir falsch gemacht? "Es kann sein, dass zu wenig Wasser an die Wäsche gekommen ist oder zu wenig Waschmittel verwendet wurde“, sagt Glassl. Dann kann ein extra Spülgang helfen. Wichtig ist es, die Wäsche spätestens nach 15 Minuten aus der Maschine zu nehmen, weil sich sonst Bakterien bilden können – und auch das riecht man.